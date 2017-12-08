Дело завели по факту убийства актрисы донского театра и ранения ее матери
Уголовное дело возбуждено по факту убийства актрисы Шахтинского драмтеатра Оксаны Половиной и ранения ее матери.
Уголовное дело возбуждено по факту убийства актрисы Шахтинского драмтеатра Оксаны Половиной и ранения ее матери.
Как сообщает следственное управление СКР по Ростовской области, дело завели по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч.3 ст. 30, п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия) и ч.1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия).
В преступлении подозревается гражданский муж актрисы.
По версии следствия, 7 декабря в одном из домов поселка Каменоломни подозреваемый в ходе ссоры ударил ножом в шею 70-летнюю мать своей гражданской жены и выстрелил ей в спину из незаконно хранившегося у него обреза охотничьего ружья.
Затем мужчина убил актрису выстрелом в голову. Мать убитой госпитализирована.
В настоящее время подозреваемый в преступлении задержан.