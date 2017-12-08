Полиция задержала 19-летнюю жительницу области за кражу денег у подруги
Полицейские раскрыли кражу денег из квартиры жительницы Калининграда. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в
Полицейские раскрыли кражу денег из квартиры жительницы Калининграда. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в
По подозрению в совершении преступления полицейские задержали 19-летнюю жительницу Светлогорска.
По предварительным данным, потерпевшая и подозреваемая знакомы. В день, когда было совершено преступление, девушки вместе отдыхали в баре. 24-летняя калининградка сама пригласила подругу в гости. Когда хозяйка жилища уснула, злоумышленница вытащила из ее кошелька, лежавшего в сумке, 15 тысяч рублей, после чего покинула квартиру.
Сотрудники полиции, проведя комплекс оперативных мероприятий, установили местонахождение подозреваемой и задержали ее.
В отношении ранее неоднократно судимой за кражи девушки следователи возбудили уголовное дело. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.