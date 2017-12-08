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12:27 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Поворино пожарные вытащили из люка 19-летнего парня и бродячую собаку

В Поворино сотрудники ПСЧ-51 и работники ведомственной охраны железнодорожного транспорта вытащили из люка 19-летнего студента и бродячую собаку в понедельник, 4 декабря.

Денис Якушихин хотел самостоятельно помочь животному, провалившемуся в люк, но не смог. Собака вела себя агрессивно. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил сам Денис в пятницу, 8 декабря.

Парень вместе с двумя друзьями спускался по мосту через железную дорогу. Ребята услышали, что рядом воет собака.

— Осмотрели местность и увидели, что собака сидит в открытом люке, глубина которого была около полутора метров. Решил ее вытащить и спустился в люк. Но собака стала рычать и бросаться на меня. При малейшем движении собака хватала за ноги и пыталась укусить. Я не мог пошевелиться, — рассказал Денис Якушихин.

Друзья Дениса не смогли его вытащить. С просьбой о помощи они обратились к проходившему мимо стрелку ведомственной охраны железнодорожного транспорта на станции Поворино Сергею Елякину.

— Я позвонил начальству. Посоветовавшись, решили сообщить о происшествии в «систему-112». Девушка-диспетчер сказала, что спасателей в районе нет. Но именно она перевела звонок в пожарно-спасательную часть-51, за что ей большое спасибо. Вызвали также моего коллегу-кинолога. Собака была весьма большой и очень агрессивной — на любое движение Дениса она отвечала рычанием, а глаза наливались кровью, — рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» Сергей Елякин.

От долгой неподвижности у парня стали затекать ноги. В общей сложности Денис Якушихин простоял в люке около часа.

— Пожарные приехали быстро, благодаря им мы Дениса вытащили. Вчетвером резко подняли его наверх. Освободили и собаку. По-видимому, она вела себя агрессивно из-за того, что оказалась в замкнутом пространстве и испугалась. Собака была не похожа на больную бешенством, — пояснил Сергей Елякин.

Животное отпустили.

— Я с детства боюсь собак. Однако, когда увидел, что животное в опасности, скулит, решил помочь. Испугался, когда не удалось выбраться, затекали ноги. Но повторись такая ситуация снова, поступил бы также. Большое спасибо моим спасателям — пожарным и сотрудникам ведомственной охраны, — поделился Денис.

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