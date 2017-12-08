В Поворино пожарные вытащили из люка 19-летнего парня и бродячую собаку
В Поворино сотрудники ПСЧ-51 и работники ведомственной охраны железнодорожного транспорта вытащили из люка 19-летнего студента и бродячую собаку в понедельник, 4 декабря.
В Поворино сотрудники ПСЧ-51 и работники ведомственной охраны железнодорожного транспорта вытащили из люка 19-летнего студента и бродячую собаку в понедельник, 4 декабря.
Денис Якушихин хотел самостоятельно помочь животному, провалившемуся в люк, но не смог. Собака вела себя агрессивно. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил сам Денис в пятницу, 8 декабря.
Парень вместе с двумя друзьями спускался по мосту через железную дорогу. Ребята услышали, что рядом воет собака.
— Осмотрели местность и увидели, что собака сидит в открытом люке, глубина которого была около полутора метров. Решил ее вытащить и спустился в люк. Но собака стала рычать и бросаться на меня. При малейшем движении собака хватала за ноги и пыталась укусить. Я не мог пошевелиться, — рассказал Денис Якушихин.
Друзья Дениса не смогли его вытащить. С просьбой о помощи они обратились к проходившему мимо стрелку ведомственной охраны железнодорожного транспорта на станции Поворино Сергею Елякину.
— Я позвонил начальству. Посоветовавшись, решили сообщить о происшествии в «систему-112».
От долгой неподвижности у парня стали затекать ноги. В общей сложности Денис Якушихин простоял в люке около часа.
— Пожарные приехали быстро, благодаря им мы Дениса вытащили. Вчетвером резко подняли его наверх. Освободили и собаку.
Животное отпустили.
— Я с детства боюсь собак. Однако, когда увидел, что животное в опасности, скулит, решил помочь. Испугался, когда не удалось выбраться, затекали ноги. Но повторись такая ситуация снова, поступил бы также. Большое спасибо моим спасателям — пожарным и сотрудникам ведомственной охраны, — поделился Денис.