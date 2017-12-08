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12:47 (мск), источник: Nur.kz

Грабители забрали около 14 млн тенге из отделения Казпочты в Карагандинской области

Разбойное нападение совершено на отдел Казпочты в городе Каркаралинск. По некоторым данным, грабители вынесли из почты около 14 миллионов тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

«Разбойное нападение совершено 6 декабря в городе Каркаралинск. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 192 часть 4, то есть «Разбой, совершенный группой лиц, в особо крупном размере» УК РК.

В настоящее время сотрудники полиции принимают меры по установлению и задержанию подозреваемых в совершении данного преступления, — сообщил руководитель пресс-службы ДВД области Бакытжан Кудияров.

Также, по информации пресс-службы, для раскрытия данного преступления создана специальная оперативная группа из числа опытных сотрудников полиции.

По словам жителей Каркаралинска, разбойное нападение произошло в светлое время суток. Грабители вынесли из отделения почты около 14 миллионов тенге.

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