Грабители забрали около 14 млн тенге из отделения Казпочты в Карагандинской области

Источник: Nur.kz

«Разбойное нападение совершено 6 декабря в городе Каркаралинск. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 192 часть 4, то есть «Разбой, совершенный группой лиц, в особо крупном размере» УК РК.

В настоящее время сотрудники полиции принимают меры по установлению и задержанию подозреваемых в совершении данного преступления, — сообщил руководитель пресс-службы ДВД области Бакытжан Кудияров.

Также, по информации пресс-службы, для раскрытия данного преступления создана специальная оперативная группа из числа опытных сотрудников полиции.