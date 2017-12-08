Грабители забрали около 14 млн тенге из отделения Казпочты в Карагандинской области

«Разбойное нападение совершено 6 декабря в городе Каркаралинск. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 192 часть 4, то есть «Разбой, совершенный группой лиц, в особо крупном размере» УК РК.
В настоящее время сотрудники полиции принимают меры по установлению и задержанию подозреваемых в совершении данного преступления, — сообщил руководитель пресс-службы ДВД области Бакытжан Кудияров.
Также, по информации пресс-службы, для раскрытия данного преступления создана специальная оперативная группа из числа опытных сотрудников полиции.
По словам жителей Каркаралинска, разбойное нападение произошло в светлое время суток. Грабители вынесли из отделения почты около 14 миллионов тенге.