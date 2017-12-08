Задержан мэр Туапсе Чехов

По данным правоохранителей, глава города подозревается в получении взятки за признание одного из домов аварийным.

По словам самого Чехова, пакет ему подарил знакомый на день рождения. О содержимом пакета Чехов, по его словам, не знает.

Известно, что 1 декабря исполняющим обязанности главы города Туапсе назначен Юрий Кузьменко. Но, по данным «Югополиса», Чехов все еще является действующим мэром города.

Известно, что Александр Чехов родился 20 ноября 1956 года в Смоленской области. С 1991 года живет и работает в Туапсе. Женат, имеет дочь. Напомним, Александра Чехова в 2013 году переизбирали на пост главы, он набрал более 80% голосов.