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12:42 (мск), источник: ИА REGNUM

Ночное землетрясение в Финляндии не отразилось на Петербурге и Ленобласти

Слабые подземные толчки не так уже редки на Северо-Западе Евразии.

Источник: AP 2017

В Финляндии в ночь на 8 декабря произошло землетрясение магнитудой три балла, что считается необычно сильным показателем для этой местности. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области причин для беспокойства нет, заверили ИА REGNUM петербургские учёные.

Как сообщила финская служба новостей Yle, подземные толчки произошли около 00:30 по местному времени в местечке Лумийоки, в 40 километрах южнее города Оулу. Эпицентр землетрясения находился на глубине 30 километров.

Силу землетрясения оценили в три балла. «Как отмечает Сейсмологический институт Финляндии, это является на редкость сильным показателем для Финляндии», — отмечает источник.

Землетрясение напугало местных жителей, в службу спасения города поступило несколько звонков от встревоженных граждан. Их ощущения подтвердили и оперативные службы. «Земля явно вибрировала пару раз с интервалом в несколько секунд», — говорит дежурный пожарной охраны Марко Хоттинен.

Руководитель лаборатории сейсмологии кафедры физики Земли СПбГУ профессор Татьяна Яновская в беседе с корреспондентом ИА REGNUM отметила, что подземные толчки небольшой магнитуды — отнюдь не редкость не только для Финляндии, но и для южной части Карелии и акватории Ладожского озера. В частности, колебания Земли иногда отмечаются в районе острова Валаам.

«В этих районах землетрясения бывают, но очень слабенькие — ощутить их можно, только если находишься прямо в эпицентре», — отметила Яновская.

Причиной таких явлений могут быть определенные движения в земной коре и ниже ее, а также слабая тектоническая деятельность.

«Петербургу и Ленинградской области землетрясения не угрожают», — подчеркнула профессор СПбГУ Татьяна Яновская.

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