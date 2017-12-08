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13:32 (мск), источник: Volga News

Возбуждено дело о требовании денег за подключение дома к электричеству

Сотрудники УФСБ по Самарской области вместе со службой безопасности Самарской сетевой компании (ССК) выявили противоправную деятельность двух работников ССК.

По версии следствия, начальник чапаевского участка сетевой компании и его подчиненный вымогали 120 тыс. руб. у гендиректора строительной фирмы.

Деньги представители компании требовали за согласование документов на подключение возведенного стройфирмой дома к электричеству (хотя эти работы представители ССК должны были сделать бесплатно). Особо цинично история выглядит в свете того, что стройфирма возвела дом, предназначенный для переселения жителей города из ветхого и аварийного жилья. Соответственно, затягивание сроков подключения к коммуникациям означало бы, что и новоселье нуждающихся людей откладывается.

В пресс-службе СУ СК РФ по Самарской области подтвердили, что сейчас в связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп».

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