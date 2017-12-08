Возбуждено дело о требовании денег за подключение дома к электричеству

Деньги представители компании требовали за согласование документов на подключение возведенного стройфирмой дома к электричеству (хотя эти работы представители ССК должны были сделать бесплатно). Особо цинично история выглядит в свете того, что стройфирма возвела дом, предназначенный для переселения жителей города из ветхого и аварийного жилья. Соответственно, затягивание сроков подключения к коммуникациям означало бы, что и новоселье нуждающихся людей откладывается.