Возбуждено дело о требовании денег за подключение дома к электричеству
Сотрудники УФСБ по Самарской области вместе со службой безопасности Самарской сетевой компании (ССК) выявили противоправную деятельность двух работников ССК.
Сотрудники УФСБ по Самарской области вместе со службой безопасности Самарской сетевой компании (ССК) выявили противоправную деятельность двух работников ССК.
По версии следствия, начальник чапаевского участка сетевой компании и его подчиненный вымогали 120 тыс. руб. у гендиректора строительной фирмы.
Деньги представители компании требовали за согласование документов на подключение возведенного стройфирмой дома к электричеству (хотя эти работы представители ССК должны были сделать бесплатно). Особо цинично история выглядит в свете того, что стройфирма возвела дом, предназначенный для переселения жителей города из ветхого и аварийного жилья. Соответственно, затягивание сроков подключения к коммуникациям означало бы, что и новоселье нуждающихся людей откладывается.
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