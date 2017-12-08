В Свердловской области три человека пострадали в ДТП с участием скорой

Источник: РИА Новости

«Сегодня, 8 декабря, в 11.40 местного времени (9.40 мск) на 349 километре Новомосковского тракта в районе поселка Карасьеозерский из-за произошедших дорожно-транспортных происшествий машины при движении в сторону Екатеринбурга ехали с низкой скоростью. В потоке двигался автомобиль скорой помощи, который перевозил пациента в больницу. Сзади двигалась автомашина «Лада Приора», — говорится в сообщении.

Автоинспекция уточняет, что водитель «Лады» на скользкой проезжей части не справился с управлением и допустил столкновение со «скорой». Водитель «скорой» вышел из транспортного средства, чтобы обозначить место аварии, выставив знак аварийной остановки. В это время грузовой автомобиль Volvo с полуприцепом и грузом массой 20 тонн, двигавшийся позади, на заснеженной дороге занесло, произошло столкновение с автомашиной скорой помощи. В результате ДТП пострадали два врача и пациент, характер полученных ими травм уточняется. Водители не пострадали.

В 50 метрах от места этой аварии произошло еще одно ДТП с участием автомашин Chery и «Газель». Оба автомобиля получили значительные механические повреждения. Информация о пострадавших уточняется.

«В Свердловской области продолжается снегопад и оттепель. Отметим, что на данный момент в области уже зарегистрировано более 30 ДТП с материальным ущербом, львиная доля из них — именно на автодорогах. Сотрудники Госавтоинспекции в настоящий момент несут патрулирование в усиленном режиме в целях снижения количества дорожно-транспортных происшествий, также на наиболее аварийные участки обслуживающими организациями направлена спецтехника», — говорится в сообщении.