Пассажирский автобус скатился в кювет на въезде в Екатеринбург: на месте работает ГИБДД

Как сообщили Накануне.RU в областной Госавтоинспекции, автобус, двигавшийся по маршруту № 151 «Ревда — Екатеринбург», съехал в кювет из-за резкого торможения, чтобы предотвратить столкновение с впереди идущим транспортным средством.

«В настоящее время сведения о пострадавших пока не поступали. Более подробные и точные обстоятельства аварии сейчас устанавливаются инспекторами ГИБДД, в том числе стаж водителя, изучается техническое состояние автобуса», — добавили в ведомстве.