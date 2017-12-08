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13:13 (мск), источник: Nakanune.ru

Пассажирский автобус скатился в кювет на въезде в Екатеринбург: на месте работает ГИБДД

ГИБДД выясняет обстоятельства аварии с пассажирским автобусом на трассе «Пермь — Екатеринбург». Все произошло сегодня днем, 8 декабря, на въезде в столицу Среднего Урала.

Как сообщили Накануне.RU в областной Госавтоинспекции, автобус, двигавшийся по маршруту № 151 «Ревда — Екатеринбург», съехал в кювет из-за резкого торможения, чтобы предотвратить столкновение с впереди идущим транспортным средством.

«В настоящее время сведения о пострадавших пока не поступали. Более подробные и точные обстоятельства аварии сейчас устанавливаются инспекторами ГИБДД, в том числе стаж водителя, изучается техническое состояние автобуса», — добавили в ведомстве.

Ранее в Госавтоинспекции выступили с предупреждением в связи со сложными погодными условиями: сегодня на значительной территории Свердловской области идет снегопад. Наиболее непростая ситуация наблюдается на трассах региона, видимость на некоторых участках снижена до 100 метров.

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