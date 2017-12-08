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13:12 (мск), источник: dostup1.ru

Пассажиры такси получили травмы в ночном ДТП в центре Челябинска

Авария случилась на пересечении улиц Воровского и Доватора.

ГИБДД расследует обстоятельства ДТП с участием Яндекс. Такси в центре Челябинска — пострадали молодые пассажиры, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел сегодня, 8 декабря, ночью на пересечении улиц Доватора и Воровского. Renault Logan врезался в Daewoo Nexia.

«По факту ДТП проводится административное расследование, все обстоятельства устанавливаются. В результате происшествия травмы получили три человека: водитель автомобиля Daewoo и два пассажира Renault — молодые люди 2000 и 1992 годов рождения. Им рекомендовано амбулаторное лечение», — рассказали в отделении пропаганды БДД ГИБДД по Челябинску.

Со слов очевидцев, Renault Logan — это Яндекс. Такси.

Напомним, вскоре один из таксистов предстанет перед судом за то, что угробил в ДТП пассажира. Водитель отвлекся на телефон и машина угодила в столб.

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