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13:05 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Омск

Криптовалютным мошенничеством в Омске занялись правоохранительные органы

Биткоины предлагались по 60 тыс. рублей за единицу.

В Омске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с криптовалютой. По данным полиции, неизвестные злоумышленники устроили фиктивную распродажу биткоинов по 60 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Омской области, в правоохранительные органы обратился пострадавший от действий мошенников 17-летний омич. Он пояснил, что хотел заработать денег к новогодним праздникам и для этого решил поиграть на бирже криптовалюты. В интернете он нашел объявление о распродаже биткоинов по заманчивой цене и перевел продавцу сумму за один биткоин — 60 тыс. рублей. Официальный курс биткоина на пятницу составляет около 930 тыс. рублей за биткоин. Свою криптовалюту покупатель так и не получил, в итоге обратился в полицию.

— Сейчас сотрудники уголовного розыска проверяют движение средств по счету, выясняют возможное место совершения преступления, — добавили в ГУ МВД.

Напомним, несколько месяцев назад в соцсетях бурно обсуждались инциденты, связанные с покупкой биткоинов с рук у цыган. Пользователи сетовали, что криптовалюта оказалась фальшивой. Сообщения оказались фейком — речь шла о сувенирных монетках-биткоинах (криптовалюта по определению не может быть в монетах или купюрах, — прим. Sibnovosti.ru), в обилии предлагаемых на китайских торговых интернет-площадках.

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Криптовалютным мошенничеством в Омске занялись правоохранительные органы
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