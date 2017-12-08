Криптовалютным мошенничеством в Омске занялись правоохранительные органы
Биткоины предлагались по 60 тыс. рублей за единицу.
Биткоины предлагались по 60 тыс. рублей за единицу.
В Омске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с криптовалютой. По данным полиции, неизвестные злоумышленники устроили фиктивную распродажу биткоинов по 60 тыс. рублей.
Как сообщили в
— Сейчас сотрудники уголовного розыска проверяют движение средств по счету, выясняют возможное место совершения преступления, — добавили в ГУ МВД.
Напомним, несколько месяцев назад в соцсетях бурно обсуждались инциденты, связанные с покупкой биткоинов с рук у цыган. Пользователи сетовали, что криптовалюта оказалась фальшивой. Сообщения оказались фейком — речь шла о сувенирных