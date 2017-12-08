Криптовалютным мошенничеством в Омске занялись правоохранительные органы

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Омской области, в правоохранительные органы обратился пострадавший от действий мошенников 17-летний омич. Он пояснил, что хотел заработать денег к новогодним праздникам и для этого решил поиграть на бирже криптовалюты. В интернете он нашел объявление о распродаже биткоинов по заманчивой цене и перевел продавцу сумму за один биткоин — 60 тыс. рублей. Официальный курс биткоина на пятницу составляет около 930 тыс. рублей за биткоин. Свою криптовалюту покупатель так и не получил, в итоге обратился в полицию.