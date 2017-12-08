Поиски с воздуха пропавшего в Иркутской области вертолета приостановлены до утра

Источник: Комсомольская правда

Наземные группировки спасателей продолжают прочесывать тайгу и берег Братского водохранилища. Напомним, связь с частным воздушным судном была потеряна днем 7 декабря. Пилот успел сообщить, что собирается совершить аварийную посадку.

— Утром в субботу поиски с воздуха продолжатся, — сообщил «Комсомольской правде» в Иркутске директор Братской поисково-спасательной базы Олег Пихтин.

Уточним, вертолет летел из Братска в поселок Чистый. На борту находился предприниматель Егор Банщиков. Управлял судном опытный пилот. Борт принадлежал бизнесмену. Известно, что он возглавляет компанию, которая занимается лесозаготовкам, участвовал в благотворительных делах в Братске. Последнее время жил в другом регионе. В четверг он вылетел из северной столицы Приангарья в поселок Чистый. Это примерно в 130 км от Братска. На машине туда добраться практически невозможно, тем более, в период ледостава. Время полета составляет около получаса. Поселок несколько лет назад был расселен, но в том районе работают лесозаготовители, предположительно, расположена база предприятия пропавшего бизнесмена.

— Местные видели костер на берегу Ангары, — говорят жители поселка Карахун, который расположен в зоне поисков. И это все, что пока известно о судьбе вертолета. Увы, но есть большая вероятность, что судно могло совершить посадку на тонкий лед Братского водохранилища.