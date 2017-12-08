Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин назвал виноватого в отстранении России от Олимпиады-2018
Люди слышат «бумканье», когда смотрят на беззвучную гифку. Что происходит?
Улюкаев заявил, что стал жертвой чудовищно жестокой провокации
Сбербанк предупредил клиентов о новом виде мошенничества
В Сети появилось новое фото Натальи Варлей
«Лишить голоса» США призвали все страны мира разорвать отношения с КНДР
Горбачев ответил на решение Путина идти на выборы
СМИ: Пенсионерам выделили дополнительные льготы
Новый внедорожник «Ламборгини»: цена от 15,2 млн рублей
С 1 декабря на авто должны стоять зимние шины
Легкоатлетка Чен призвала МОК аннулировать результаты ОИ-2014
"Я очень рад": Плющенко о решении МОК
В Сети появилось новое фото Натальи Варлей
Как сделать рождественский макияж, украсив только брови (фото)
«Не хуже Волочковой»: СМИ о поперечном шпагате Седоковой
Эвелина Блёданс предстала в прозрачном лифе - СМИ
Как живется в нью-йоркской «коммуналке» с видом на Манхэттен
Названы станции метро с самыми дешевым жильем
Фоторепортажи
8Суперлуние-2017
14«Мисс Вселенная — 2017»
13:34 (мск), источник: Комсомольская правда

В Нижнем Тагиле сотрудники МЧС спасли рыбака, который пьяным уснул на льду

Пенсионера проводили до берега, после чего отвезли на машине домой.

В Нижнем Тагиле сотрудники МЧС провели профилактический рейд среди рыбаков. Спасатели обошли все места, популярные среди любителей зимнева клева.

На пруду в районе улицы Бригадная инспекторы обнаружили неподвижно лежащего 72-летнего пенсионера. После того, как спасатели привели мужчину в чувства, он пояснил, что во время рыбалки распивал спиртное и уснул. Сотрудники МЧС проводили нерадивого рыбака до берега, после чего отвезли на машине домой.

В ходе рейда спасатели пообщались с 30 рыбаками. Специалисты напомнили им правила самоспасения и использования газовых горелок, а также раздали памятки с номером телефона службы МЧС России — 101.

— Безопасной считается толщина льда не менее 10 сантиметров, а пешие переправы считаются безопасными при толщине льда от 15 сантиметров, — напомнили спасатели. — Легковые автомобили могут выезжать на лед при его толщине более 35 сантиметров — но только в месте действующей ледовой переправы. В Свердловской области их планируется открыть в январе 2018 года.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Режиссер Брайан Сингер обвинен в изнасиловании несовершеннолетнего
В «Энергии» задумались о создании многоразовой ракеты в ответ на Falcon 9
Стало известно, кто может возглавить предвыборный штаб Путина
Британия и ЕС достигли прогресса в переговорах по «Брекситу»
Правительство поручило создать комиссию по ситуации с рутением
Генерал и полковник МВД арестованы по подозрению в хищениях
Госдума ужесточила наказание за живодерство
Усманов написал письмо главе МОК
Ученые обнаружили самый древний глаз в мире
Спорт
«Зенит» и «Локомотив» шагнули в еврокубковую весну После жеребьевки российские клубы были причислены к фаворитам своих групп. «Зенит» и «Локомотив» свой статус подтвердили
Авто
Знак «Ш»: в России началась облава Сразу из нескольких регионов России пришли новости, что сотрудники ГИБДД начали выписывать штрафы за отсутствие знака «Шипы»
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Алиса Фрейндлих принимает поздравления с 83-летием Народную артистку РФ поздравил глава государства
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Москвичам продлили срок уплаты налога на имущество
Советская вторичка дешевеет быстрее
Леди
Назван главный цвет 2018 года: с чем его носить Насыщенный фиолетовый стал главным цветом будущего года по версии института Pantone и получил название Ультрафиолет.
Дети
Что приготовить на детский день рождения: меню из 5 блюд Дети любят все необычное, а еще обожают казаться взрослыми. В день рождения предлагаем удивить их новыми блюдами и дать возможность почувствовать себя за столом полноправными хозяевами.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь