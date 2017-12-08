В Нижнем Тагиле сотрудники МЧС спасли рыбака, который пьяным уснул на льду
Пенсионера проводили до берега, после чего отвезли на машине домой.
Пенсионера проводили до берега, после чего отвезли на машине домой.
В Нижнем Тагиле сотрудники МЧС провели профилактический рейд среди рыбаков. Спасатели обошли все места, популярные среди любителей зимнева клева.
На пруду в районе улицы Бригадная инспекторы обнаружили неподвижно лежащего 72-летнего пенсионера. После того, как спасатели привели мужчину в чувства, он пояснил, что во время рыбалки распивал спиртное и уснул. Сотрудники МЧС проводили нерадивого рыбака до берега, после чего отвезли на машине домой.
В ходе рейда спасатели пообщались с 30 рыбаками. Специалисты напомнили им правила самоспасения и использования газовых горелок, а также раздали памятки с номером телефона службы МЧС России — 101.
— Безопасной считается толщина льда не менее 10 сантиметров, а пешие переправы считаются безопасными при толщине льда от 15 сантиметров, — напомнили спасатели. — Легковые автомобили могут выезжать на лед при его толщине более 35 сантиметров — но только в месте действующей ледовой переправы. В Свердловской области их планируется открыть в январе 2018 года.