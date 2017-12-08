В Нижнем Тагиле сотрудники МЧС спасли рыбака, который пьяным уснул на льду

В Нижнем Тагиле сотрудники МЧС провели профилактический рейд среди рыбаков. Спасатели обошли все места, популярные среди любителей зимнева клева.

На пруду в районе улицы Бригадная инспекторы обнаружили неподвижно лежащего 72-летнего пенсионера. После того, как спасатели привели мужчину в чувства, он пояснил, что во время рыбалки распивал спиртное и уснул. Сотрудники МЧС проводили нерадивого рыбака до берега, после чего отвезли на машине домой.

В ходе рейда спасатели пообщались с 30 рыбаками. Специалисты напомнили им правила самоспасения и использования газовых горелок, а также раздали памятки с номером телефона службы МЧС России — 101.