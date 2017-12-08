Видео: Под Екатеринбургом столкнулись девять машин

В одну из аварий попала машина «скорой» — в нее врезались Lada Priora и тягач с полуприцепом. Удар пришел сзади и был довольно сильным: карета неотложки серьезно повреждена.

Следующее ДТП случилось буквально через 100 метров от первого: автомобиль Chery въехал в притормаживающий длинномер Scania и получил сильные повреждения.

Еще через 200 метров случились сразу две аварии. Ford столкнулся со Scania, из-за чего возникла пробка, в которой Volvo прижал «Волгу» к металлическому ограждению.

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