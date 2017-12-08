Видео: Под Екатеринбургом столкнулись девять машин
Сразу несколько массовых ДТП произошло только что на Московском тракте под Екатеринбургом.
Сразу несколько массовых ДТП произошло только что на Московском тракте под Екатеринбургом.
В одну из аварий попала машина «скорой» — в нее врезались Lada Priora и тягач с полуприцепом. Удар пришел сзади и был довольно сильным: карета неотложки серьезно повреждена.
Следующее ДТП случилось буквально через 100 метров от первого: автомобиль Chery въехал в притормаживающий длинномер Scania и получил сильные повреждения.
Еще через 200 метров случились сразу две аварии. Ford столкнулся со Scania,
Сегодня впервые с начала зимы в области прошел сильный снегопад, дорожная обстановка осложнилась и, возможно, не все водители успели к этому подготовиться. Что стало причиной аварий, в каждом конкретном случае разберутся правоохранительные органы. По предварительной информации, в происшествиях никто не пострадал — только сами автомобили.