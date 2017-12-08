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13:42 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону 26-летняя дама украла у подруги три золотых кольца

В отдел полиции Ростова-на-Дону обратилась одна из горожанок, которая рассказала стражам порядка, что стала жертвой преступления.

Женщина сообщила, что у нее похитили золотые украшения, а именно — три кольца. Общую сумму пропажи дамочка оценила в 60 тысяч рублей.

По горячим следам полицейским удалось задержать подозреваемую в совершении кражи. Как рассказали в главном Управлении МВД России по Ростовской области, злоумышленницей оказалась подруга задержанной. Накануне дамочки вместе выпивали. А когда хозяйка квартиры вышла в другую комнату, 26-летняя подруга похитила из шкатулки три золотых кольца. После этого она распрощалась и покинула помещение.

— В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Кража», — добавили в ведомстве. — Если дело дойдет до суда, а женщину признают виновной, ближайшие несколько лет она сможет провести за решеткой.

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