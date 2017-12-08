В Ростове-на-Дону 26-летняя дама украла у подруги три золотых кольца

Женщина сообщила, что у нее похитили золотые украшения, а именно — три кольца. Общую сумму пропажи дамочка оценила в 60 тысяч рублей.

По горячим следам полицейским удалось задержать подозреваемую в совершении кражи. Как рассказали в главном Управлении МВД России по Ростовской области, злоумышленницей оказалась подруга задержанной. Накануне дамочки вместе выпивали. А когда хозяйка квартиры вышла в другую комнату, 26-летняя подруга похитила из шкатулки три золотых кольца. После этого она распрощалась и покинула помещение.