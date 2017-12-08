Трамвай и такси столкнулись в центре Иркутска
В центре Иркутска столкнулись трамвай и такси. Один человек пострадал.
В центре Иркутска столкнулись трамвай и такси. Один человек пострадал.
Авария произошла на пересечении улиц Горького и Степана Разина. Вагон двигался в сторону железнодорожного вокзала. Шофёр «Ниссана» пытался проскочить перед трамваем. Но не успел. Удал пришёлся на водительскую сторону. Мужчина получил травмы. Его госпитализировали. Со слов очевидцев, автомобиль вёз школьника. После аварии подросток убежал.
— Он выехал со второстепенной стороны. На всех парах, как говорится. Я по главной. (склейка) Произошло столкновение. Столкновения избежать не удалось, — говорит водитель трамвая.