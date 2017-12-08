Трамвай и такси столкнулись в центре Иркутска

Авария произошла на пересечении улиц Горького и Степана Разина. Вагон двигался в сторону железнодорожного вокзала. Шофёр «Ниссана» пытался проскочить перед трамваем. Но не успел. Удал пришёлся на водительскую сторону. Мужчина получил травмы. Его госпитализировали. Со слов очевидцев, автомобиль вёз школьника. После аварии подросток убежал.