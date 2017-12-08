Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин назвал виноватого в отстранении России от Олимпиады-2018
Препарат от алкоголизма помогает в лечении рака
Крупнейшая торговая сеть мира сменила название
Сбербанк предупредил клиентов о новом виде мошенничества
Госдума обратилась с призывом в связи с решением МОК
«Шокирующие предсказания» Saxo Bank на 2018 годЭксперты выбрали десять наиболее спорных событий, которые вероятны в следующем году
Горбачев ответил на решение Путина идти на выборы
СМИ: Пенсионерам выделили дополнительные льготы
ЗИЛ, который не подошел Кремлю, продают за 70 000 000 рублей
Чубайс назвал «Ниву» исключением из правил
Мама Еремеева нашла силы извиниться перед Мишулиной - СМИ
Легкоатлетка Чен призвала МОК аннулировать ОИ-2014
Редкий выход: Любовь Толкалина вывела в свет 16-летнюю дочку
Поклонники не узнали Викторию Лопыреву на новом снимке
Миддлтон посетила школу в коротком красном платье - СМИ
Малахов показал, как выглядит 70-летняя Варлей
Как живется в нью-йоркской «коммуналке» с видом на Манхэттен
Названы станции метро с самыми дешевым жильем
Фоторепортажи
12Белый дом Рождества
8Поклонение Ким Чен Ыну
14:01 (мск), источник: Вести Иркутск

Трамвай и такси столкнулись в центре Иркутска

В центре Иркутска столкнулись трамвай и такси. Один человек пострадал.

Авария произошла на пересечении улиц Горького и Степана Разина. Вагон двигался в сторону железнодорожного вокзала. Шофёр «Ниссана» пытался проскочить перед трамваем. Но не успел. Удал пришёлся на водительскую сторону. Мужчина получил травмы. Его госпитализировали. Со слов очевидцев, автомобиль вёз школьника. После аварии подросток убежал.

— Он выехал со второстепенной стороны. На всех парах, как говорится. Я по главной. (склейка) Произошло столкновение. Столкновения избежать не удалось, — говорит водитель трамвая.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Израиль требует объяснений по поводу голых игр в бывшей газовой печи
"Пьяный батя" набирает популярность в Сети. Видео
Стало известно, кто может возглавить предвыборный штаб Путина
Британия и ЕС достигли прогресса в переговорах по «Брекситу»
Правительство поручило создать комиссию по ситуации с рутением
Генерал и полковник МВД арестованы по подозрению в хищениях
Выросли ли шансы на импичмент Дональда Трампа?
Усманов написал письмо главе МОК
Папа римский хочет изменить слова в молитве «Отче наш»
Спорт
Главное дерби России, Парфенов vs Семин. Интриги 20-го тура РФПЛ Как переживет фиаско на «Энфилде» еще и имеющий на день меньше на восстановление «Спартак»?
Авто
Знак «Ш»: в России началась облава Сразу из нескольких регионов России пришли новости, что сотрудники ГИБДД начали выписывать штрафы за отсутствие знака «Шипы»
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках» По словам директора певицы, она не появится ни в одном праздничном телеэфире
Недвижимость
Земли и здания ушли по дешевке
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Историческую виллу Муссолини в городе Риччоне выставили на продажу
Леди
Назван главный цвет 2018 года: с чем его носить Насыщенный фиолетовый стал главным цветом будущего года по версии института Pantone и получил название Ультрафиолет.
Дети
Что приготовить на детский день рождения: меню из 5 блюд Дети любят все необычное, а еще обожают казаться взрослыми. В день рождения предлагаем удивить их новыми блюдами и дать возможность почувствовать себя за столом полноправными хозяевами.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь