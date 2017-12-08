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15:36 (мск), источник: Новости Воронежа

Группа мошенников из Воронежа обманула разные банки на 100 млн рублей

Их главарь сбежал из зала суда, но его удалось поймать в столице.

Источник: Новости Воронежа

Полицейские в Москве задержали 31-летнего мужчину. Тот с весны 2017 года был в федеральном розыске за мошенничества и отмывание денег. По данным МВД, 31-летний мужчина организовал группу из 6 жителей Воронежа. Они по поддельным документам брали в разных банках ипотечные и автомобильные кредиты. После они их не погашали.

«Доказана причастность подозреваемого к совершению более 10 фактов мошенничества, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области. — Общий материальный ущерб банкам составил около 100 млн рублей».

Подсудимый в прошлый раз скрылся из зала суда во время рассмотрения уголовного дела. Сейчас подозреваемый сидит в изоляторе.

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