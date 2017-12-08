Группа мошенников из Воронежа обманула разные банки на 100 млн рублей

Полицейские в Москве задержали 31-летнего мужчину. Тот с весны 2017 года был в федеральном розыске за мошенничества и отмывание денег. По данным МВД, 31-летний мужчина организовал группу из 6 жителей Воронежа. Они по поддельным документам брали в разных банках ипотечные и автомобильные кредиты. После они их не погашали.