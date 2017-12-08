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14:01 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани из горящей пятиэтажки эвакуировались 73 жильца

(Казань, 8 декабря, «Татар-информ»). В Казани из горящей пятиэтажки самостоятельно эвакуировались 73 жильца, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Вечером в четверг на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о том, что в Советском районе в доме № 22 по Гвардейской случился пожар.

На место выехали пожарные ПСЧ № 6, ПСЧ № 7, аварийные бригады жизнеобеспечения, полицейские, медики и дознаватель ОНД.

Как выяснилось, огонь охватил 20 квадратных метров пустующего помещения на первом этаже дома. Через десять минут пожарные справились с огнем.

В результате никто не пострадал, а причиной возникновения пожара могло стать нарушение правил монтажа электрооборудования.

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