В Казани из горящей пятиэтажки эвакуировались 73 жильца
(Казань, 8 декабря, «Татар-информ»). В Казани из горящей пятиэтажки самостоятельно эвакуировались 73 жильца, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 8 декабря, «Татар-информ»). В Казани из горящей пятиэтажки самостоятельно эвакуировались 73 жильца, сообщили ИА «Татар-информ» в
Вечером в четверг на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о том, что в Советском районе в доме № 22 по Гвардейской случился пожар.
На место выехали пожарные ПСЧ № 6, ПСЧ № 7, аварийные бригады жизнеобеспечения, полицейские, медики и дознаватель ОНД.
Как выяснилось, огонь охватил 20 квадратных метров пустующего помещения на первом этаже дома. Через десять минут пожарные справились с огнем.
В результате никто не пострадал, а причиной возникновения пожара могло стать нарушение правил монтажа электрооборудования.