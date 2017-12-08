В Краснодаре аниматор ранил участника квеста циркулярной пилой

Инцидент произошел в Краснодаре в конце октября. По данным представителя ведомства, аниматор, пугая посетителей циркулярной пилой, задел руку 22-летнему участнику квеста, затронув кость. Мужчина был госпитализирован.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — отметили в СК.
Ранее председатель Московской гордумы Алексей Шапошников заявил, что компании, организующие квесты, могут обязать лицензировать свою деятельность в целях контроля государством обеспечения безопасности потребителей. По его словам, предложение связано с тем, что «потенциальная возможность получения прибыли привлекает различных, в том числе недобросовестных предпринимателей, готовых экономить на всем, в том числе и на безопасности самих клиентов». Шапошников отметил, что подобный вопрос впервые поднимается в России и московский опыт может быть распространен и в другие субъекты страны.