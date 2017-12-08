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13:56 (мск), источник: АиФ Уфа

Пьяный сварщик из Башкирии погиб после падения с высоты 4 метров

Возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.

По факту гибели рабочего в городе Салавате возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Следкома Башкирии.

По версии следствия, днем 6 ноября местный житель, выполнявший разовые работы без оформления трудовых отношений в ООО «Башстройпоставка», был пьян. По поручению руководства он пошёл сваривать конструкцию. Во время работы 34-летний мужчина сорвался с высоты 4 метров и погиб.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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