Пьяный сварщик из Башкирии погиб после падения с высоты 4 метров
Возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.
Возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.
По факту гибели рабочего в городе Салавате возбуждено уголовное дело, сообщает
По версии следствия, днем 6 ноября местный житель, выполнявший разовые работы без оформления трудовых отношений в ООО «Башстройпоставка», был пьян. По поручению руководства он пошёл сваривать конструкцию. Во время работы 34-летний мужчина сорвался с высоты 4 метров и погиб.
Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.