Пьяный сварщик из Башкирии погиб после падения с высоты 4 метров

По версии следствия, днем 6 ноября местный житель, выполнявший разовые работы без оформления трудовых отношений в ООО «Башстройпоставка», был пьян. По поручению руководства он пошёл сваривать конструкцию. Во время работы 34-летний мужчина сорвался с высоты 4 метров и погиб.