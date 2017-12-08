В Крыму перевернулся пригородный автобус
Авария произошла в районе села Каштановое. Пострадали семь пассажиров, их доставили в больницу.
Авария произошла в районе села Каштановое. Пострадали семь пассажиров, их доставили в больницу.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек — РИА Новости, Максим Грознов. Рейсовый автобус пригородного сообщения перевернулся в Симферопольском районе Крыма, сообщили РИА Новости в
Авария произошла около полудня в районе села Каштановое. Пострадали семь пассажиров, их доставили в больницу.
«Лег на бок автобус “ПАЗ”, совершающий сообщение сел Симферопольского района с городом», — отметили в ГИБДД.
Причины ЧП выясняются.