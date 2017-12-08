СУ СК: уголовное дело завели по факту убийства бизнесмена в Ангарске
Мужчину застрелили в гаражном кооперативе.
Мужчину застрелили в гаражном кооперативе.
Следователи Ангарска будут разбираться в страшном убийстве, которое произошло утром 8 декабря. Напомним, неизвестные расстреляли в спину 44-летнего предпринимателя, владевшего компанией по производству и установке пластиковых окон. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Тело бизнесмена нашли в одном из гаражных кооперативов города.
— Возбуждено уголовное дело по статье «убийство», — рассказывают в
А
Причины убийства ангарского предпринимателя еще предстоит выяснить.