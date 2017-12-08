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16:56 (мск), источник: Комсомольская правда

СУ СК: уголовное дело завели по факту убийства бизнесмена в Ангарске

Мужчину застрелили в гаражном кооперативе.

Источник: РИА "Новости"

Следователи Ангарска будут разбираться в страшном убийстве, которое произошло утром 8 декабря. Напомним, неизвестные расстреляли в спину 44-летнего предпринимателя, владевшего компанией по производству и установке пластиковых окон. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Тело бизнесмена нашли в одном из гаражных кооперативов города.

— Возбуждено уголовное дело по статье «убийство», — рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области. — Следователи и криминалисты выясняют обстоятельства преступления, устанавливают личность преступника. Расследование уголовного дела продолжается.

А пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области сообщает, что полицейские объявили крупное вознаграждение тем, кто поможет найти предполагаемого убийцу. Раскрывать преступление будут наиболее опытные сыщики уголовного розыска.

Причины убийства ангарского предпринимателя еще предстоит выяснить.

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