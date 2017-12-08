СУ СК: уголовное дело завели по факту убийства бизнесмена в Ангарске

Источник: РИА "Новости"

Следователи Ангарска будут разбираться в страшном убийстве, которое произошло утром 8 декабря. Напомним, неизвестные расстреляли в спину 44-летнего предпринимателя, владевшего компанией по производству и установке пластиковых окон. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Тело бизнесмена нашли в одном из гаражных кооперативов города.

— Возбуждено уголовное дело по статье «убийство», — рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области. — Следователи и криминалисты выясняют обстоятельства преступления, устанавливают личность преступника. Расследование уголовного дела продолжается.

А пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области сообщает, что полицейские объявили крупное вознаграждение тем, кто поможет найти предполагаемого убийцу. Раскрывать преступление будут наиболее опытные сыщики уголовного розыска.