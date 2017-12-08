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14:30 (мск), источник: АиФ Челябинск

На Южном Урале изъяли более 18 тысяч литров контрафактной незамерзайки

Продукцию отправили на экспертизу.

Полицейские изъяли контрафактную опасную незамерзающую жидкость, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

С 1 по 7 декабря из незаконного оборота изъято 18 276 литров незамерзающей жидкости, продукция направлена на экспертизу.

«Приобретать незамерзающие жидкости необходимо только в установленных торговых точках, которые по требованию обязаны предъявить сертификат на данную продукцию. Использование метилового спирта для производства незамерзающей жидкости категорически запрещено. Метанол — наиболее токсичное соединение среди всех спиртов», — рассказывают в ведомстве.

Напомним, из подпольного цеха по производству и розливу незамерзайки в Красноармейском районе было изъято 300 тысяч литров опасной жидкости, по данному факту возбуждено уголовное дело.

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