На Южном Урале изъяли более 18 тысяч литров контрафактной незамерзайки
Продукцию отправили на экспертизу.
Продукцию отправили на экспертизу.
Полицейские изъяли контрафактную опасную незамерзающую жидкость, сообщают в
С 1 по 7 декабря из незаконного оборота изъято 18 276 литров незамерзающей жидкости, продукция направлена на экспертизу.
«Приобретать незамерзающие жидкости необходимо только в установленных торговых точках, которые по требованию обязаны предъявить сертификат на данную продукцию. Использование метилового спирта для производства незамерзающей жидкости категорически запрещено. Метанол — наиболее токсичное соединение среди всех спиртов», — рассказывают в ведомстве.
Напомним, из подпольного цеха по производству и розливу незамерзайки в Красноармейском районе было изъято 300 тысяч литров опасной жидкости, по данному факту возбуждено уголовное дело.