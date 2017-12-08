16-летнюю непослушную девчонку сурово накажут за звонок о бомбе в воронежской школе

В Новоусманском районе в суде рассмотрели уголовное дело в отношении 16-летней школьницы. Выяснилось, что в мае 2017 года девочка позвонила со своего мобильника на номер 112 и рассказала диспетчеру о заминировании Новоусманской средней школы № 2.

— На место происшествия бросили оперативные службы: полицию, скорую помощь, МЧС и ФСБ. Были сорваны занятия, из школы эвакуировали свыше тысячи человек, — рассказывают в областной прокуратуре.