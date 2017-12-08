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14:24 (мск), источник: Zakon.kz

В съемном доме в Алматинской области произошло убийство

Подозреваемый — гражданин Узбекистана.

Источник: Zakon.kz

Как сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области, полицейские Талгарского района задержали 49-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве женщины, передает Zakon.kz.

По информации ведомства, факт зарегистрирован в поселке Кендала, где в одном из частных домов сегодня утром обнаружили труп женщины с признаками насильственной смерти. Медики обнаружили на теле жертвы ножевые ранения.

Как выяснилось, частный дом снимала в аренду семейная пара, прибывшая из Узбекистана. Потерпевшей является 39-летняя женщина. В ее в убийстве подозревается сожитель, задержанный полицейскими на месте преступления.

«По первоначальной версии убийство произошло в ходе распития алкоголя. То есть между супругами во время пьяного застолья возникает ссора, которая и переросла в преступление. Подозреваемый задержан и доставлен в Талгарское РУВД. По факту убийства начато уголовное расследование с назначением необходимых экспертиз», — прокомментировал факт представитель ДВД региона Кобейхан Нурахмет.

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