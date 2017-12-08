В съемном доме в Алматинской области произошло убийство

Источник: Zakon.kz

Как сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области, полицейские Талгарского района задержали 49-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве женщины, передает Zakon.kz.

По информации ведомства, факт зарегистрирован в поселке Кендала, где в одном из частных домов сегодня утром обнаружили труп женщины с признаками насильственной смерти. Медики обнаружили на теле жертвы ножевые ранения.

Как выяснилось, частный дом снимала в аренду семейная пара, прибывшая из Узбекистана. Потерпевшей является 39-летняя женщина. В ее в убийстве подозревается сожитель, задержанный полицейскими на месте преступления.