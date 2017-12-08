«Требуем пожизненного»: Суд над подозреваемым в убийстве Назерке Арип начинается в Алматы

«В 2009 году он был осужден за убийство своей знакомой. Он должен был сидеть до 2020 года, но вышел раньше срока. А чем они думают? Я думаю, что если, допустим, его сейчас посадят на 15−20 лет, он отсидит, опять за хорошее поведение может раньше выйдет, и думаете он не будет больше совершать преступления? Поэтому я требую, чтобы ему дали самое строгое наказание — пожизненное. Вот это цель моя. Я хочу, чтобы пока он жив, чтобы он на этом свете тоже понес наказание. Я хочу это видеть, чтобы хотя бы немножко успокоиться», — говорит Сарбаева.