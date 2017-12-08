«Требуем пожизненного»: Суд над подозреваемым в убийстве Назерке Арип начинается в Алматы
В Алматы близятся судебные разбирательства над подозреваемым в убийстве 18-летней абитуриентки Назерке Арип.
В Алматы близятся судебные разбирательства над подозреваемым в убийстве 18-летней абитуриентки Назерке Арип.
В разговоре с корреспондентом Tengrinews.kz мать девушки Сауле Сарбаева рассказала, что они будут добиваться для трижды судимого жителя Талгарского района — пожизненного заключения.
«В 2009 году он был осужден за убийство своей знакомой. Он должен был сидеть до 2020 года, но вышел раньше срока. А чем они думают? Я думаю, что если, допустим, его сейчас посадят на 15−20 лет, он отсидит, опять за хорошее поведение может раньше выйдет, и думаете он не будет больше совершать преступления? Поэтому я требую, чтобы ему дали самое строгое наказание — пожизненное. Вот это цель моя. Я хочу, чтобы пока он жив, чтобы он на этом свете тоже понес наказание. Я хочу это видеть, чтобы хотя бы немножко успокоиться», — говорит Сарбаева.
По ее словам, слушания по данному делу пройдут в закрытом режиме.
Напомним, 18-летняя Назерке Арип вышла из дома днем 10 июля в поселке Туздыбастау Талгарского района и не вернулась. 6 сентября стало известно, что тело 18-летней девушки было найдено на территории Кенсайского кладбища. По подозрению в убийстве девушки был задержан 33-летний частный извозчик — житель Талгарского района Алматинской области. По данным ДВД Алматы, в день убийства он подвозил девушку, надругался над ней и задушил ее. С целью сокрытия следов преступления тело выбросил на окраину кладбища. Ранее в прокуратуре Алматы сообщили, что подозреваемый был трижды судим за изнасилование, убийство и грабеж.