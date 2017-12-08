Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин назвал виноватого в отстранении России от Олимпиады-2018
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Владимир Путин подписал закон о нулевом НДС
Все сдаем валюту: рубль снова укрепляется
ГД осудила решение МОК и спросила Жукова, за что он извинялся
Минобороны подтвердило перехват разведчика США над Черным морем Военные раскрыли подробности перехвата американского самолета
Прогноз Сороса: до банкротства РФ осталось 24 дня
Горбачев ответил на решение Путина идти на выборы
ЗИЛ, который не подошел Кремлю, продают за 70 000 000 рублей
Чубайс назвал «Ниву» исключением из правил
Мама Еремеева нашла силы извиниться перед Мишулиной - СМИ
Легкоатлетка Чен призвала МОК аннулировать ОИ-2014
Christian Louboutin создал обувь по мотивам «Звездных войн»
Рианна спровоцировала слухи о помолвке с миллиардером
Миддлтон посетила школу в коротком красном платье - СМИ
Малахов показал, как выглядит 70-летняя Варлей
Как живется в нью-йоркской «коммуналке» с видом на Манхэттен
Названы станции метро с самыми дешевым жильем
Фоторепортажи
12Лесные пожары в Калифорнии
12Задержание Михаила Саакашвили
14:43 (мск), источник: Tengrinews

«Требуем пожизненного»: Суд над подозреваемым в убийстве Назерке Арип начинается в Алматы

В Алматы близятся судебные разбирательства над подозреваемым в убийстве 18-летней абитуриентки Назерке Арип.

Источник: Tengrinews

В разговоре с корреспондентом Tengrinews.kz мать девушки Сауле Сарбаева рассказала, что они будут добиваться для трижды судимого жителя Талгарского района — пожизненного заключения.

«В 2009 году он был осужден за убийство своей знакомой. Он должен был сидеть до 2020 года, но вышел раньше срока. А чем они думают? Я думаю, что если, допустим, его сейчас посадят на 15−20 лет, он отсидит, опять за хорошее поведение может раньше выйдет, и думаете он не будет больше совершать преступления? Поэтому я требую, чтобы ему дали самое строгое наказание — пожизненное. Вот это цель моя. Я хочу, чтобы пока он жив, чтобы он на этом свете тоже понес наказание. Я хочу это видеть, чтобы хотя бы немножко успокоиться», — говорит Сарбаева.

По ее словам, слушания по данному делу пройдут в закрытом режиме.

Напомним, 18-летняя Назерке Арип вышла из дома днем 10 июля в поселке Туздыбастау Талгарского района и не вернулась. 6 сентября стало известно, что тело 18-летней девушки было найдено на территории Кенсайского кладбища. По подозрению в убийстве девушки был задержан 33-летний частный извозчик — житель Талгарского района Алматинской области. По данным ДВД Алматы, в день убийства он подвозил девушку, надругался над ней и задушил ее. С целью сокрытия следов преступления тело выбросил на окраину кладбища. Ранее в прокуратуре Алматы сообщили, что подозреваемый был трижды судим за изнасилование, убийство и грабеж.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Появилось видео бракосочетания Баян и Турсенгали Алагузовых
Стало известно, кто может возглавить предвыборный штаб Путина
Британия и ЕС достигли прогресса в переговорах по «Брекситу»
Правительство поручило создать комиссию по ситуации с рутением
Генерал и полковник МВД арестованы по подозрению в хищениях
Выросли ли шансы на импичмент Дональда Трампа?
Усманов написал письмо главе МОК
Папа римский хочет изменить слова в молитве «Отче наш»
Спорт
Главное дерби России, Парфенов vs Семин. Интриги 20-го тура РФПЛ Как переживет фиаско на «Энфилде» еще и имеющий на день меньше на восстановление «Спартак»?
Авто
Знак «Ш»: в России началась облава Сразу из нескольких регионов России пришли новости, что сотрудники ГИБДД начали выписывать штрафы за отсутствие знака «Шипы»
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках» По словам директора певицы, она не появится ни в одном праздничном телеэфире
Недвижимость
Земли и здания ушли по дешевке
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Советская вторичка дешевеет быстрее
Леди
Назван главный цвет 2018 года: с чем его носить Насыщенный фиолетовый стал главным цветом будущего года по версии института Pantone и получил название Ультрафиолет.
Дети
Что приготовить на детский день рождения: меню из 5 блюд Дети любят все необычное, а еще обожают казаться взрослыми. В день рождения предлагаем удивить их новыми блюдами и дать возможность почувствовать себя за столом полноправными хозяевами.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь