Пятнадцать человек пострадали из-за распыления перцового баллончика в свердловской школе
Екатеринбург. 8 декабря.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Екатеринбург. 8 декабря.
«Предварительно установлено, что в результате инцидента пострадали 13 учащихся в возрасте от 12 до 15 лет, а также двое педагогов. Всем им была оказана необходимая медпомощь», — говорится в сообщении.
Жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает, в больнице пока остаются восемь из них, отмечается в
Следователи СКР вместе с сотрудниками полиции и МЧС устанавливают все обстоятельства и виновника инцидента.