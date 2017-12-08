Пятнадцать человек пострадали из-за распыления перцового баллончика в свердловской школе

«Предварительно установлено, что в результате инцидента пострадали 13 учащихся в возрасте от 12 до 15 лет, а также двое педагогов. Всем им была оказана необходимая медпомощь», — говорится в сообщении.

Жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает, в больнице пока остаются восемь из них, отмечается в пресс-релизе.