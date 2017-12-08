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15:05 (мск), источник: Интерфакс

Пятнадцать человек пострадали из-за распыления перцового баллончика в свердловской школе

Екатеринбург. 8 декабря. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Следственные органы проводят проверку по факту распыления перцового баллончика во время линейки в школе Ревды (Свердловская область) утром в пятницу, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

«Предварительно установлено, что в результате инцидента пострадали 13 учащихся в возрасте от 12 до 15 лет, а также двое педагогов. Всем им была оказана необходимая медпомощь», — говорится в сообщении.

Жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает, в больнице пока остаются восемь из них, отмечается в пресс-релизе.

Следователи СКР вместе с сотрудниками полиции и МЧС устанавливают все обстоятельства и виновника инцидента.

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