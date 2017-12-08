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14:59 (мск), источник: Om1.ru

Администратором «группы смерти» оказался работник сельской школы под Омском

Стало известно, что Филипп Лис был не первым задержанным и осуждённым за подобное преступление.

Ещё до массовой истерии вокруг «Синего кита» и так называемых «групп смерти» в Омской области задержали администратора подобного ресурса. Эту историю предал огласке прокурор Марьяновского района Александр Грициков в местной газете «Авангард».

Прокурор принял участие во Всероссийской акции «День правовой помощи детям»: 20 ноября встретился со старшеклассниками района и ответил на их вопросы. Ребята спросили у представителя закона, как правоохранительные органы борются с администраторами сайтов, которые склоняют подростков к самоубийствам. Прокурор Грициков дал подробный ответ, а потом рассказал случай из своей практики.

Когда Александр Грициков возглавлял прокурору Любинского района, федеральные спецслужбы задержали работника одной из местных школ.

Елена Давыдова, корреспондент газеты «Авангард»:

 — С виду тихий и мирный человек оказался администратором подобного сайта, координировал работу этой организации вместе со своими единомышленниками.

На спецоперацию в Любинский район выехала оперативная группа из столицы. Сейчас бывший школьный работник коротает время в колонии.

Отметим, что Александр Грициков был переведён из Любинского района в Марьяновский в феврале 2015 года. Получается, что администратор опасного ресурса был задержан ещё раньше.

Знаменитая статья о «группах смерти» была опубликована в «Новой газете» в мае 2016 года. Считается, что правоохранительные органы заинтересовались суицидальными пабликами после выхода этой статьи. Через несколько дней стало известно, что администратором одной из «групп смерти» является 13-летняя школьница из Омска. Следователи выяснили: девочка действовала под руководством 21-летнего Филиппа Будейкина из Подмосковья. В интернете он именовал себя «Филипп Лис». Его задержали в ноябре 2016 года. Хотя СМИ и называли «Лиса» первым задержанным за подобное преступление, из публикации в сельской газете следует: его «предшественником» был школьный работник из Омской области.

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