В Краснодаре осудили хакера за создание вредоносной программы

Источник: Комсомольская правда

В суде установили, что 42-летний мужчина приехал в Краснодар с целью заработка. Он разместил в интернете объявления об оказании услуг программиста. На одно из них откликнулся гражданин, который попросил его сделать вредоносное программное обеспечение за деньги. Хакер согласился.

— За эту работу он получил денежное вознаграждение в размере 6800 рублей, — рассказали «Комсомольской правде -Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Известно, что созданная им программа умеет уничтожать и блокировать информацию на компьютере, а также позволяет нейтрализовать антивирусы и незаконно получать данные.

Обвиняемого задержали сотрудники ФСБ.