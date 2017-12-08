В Краснодаре осудили хакера за создание вредоносной программы
Прикубанский районный суд Краснодара признал виновным жителя Самарской области в создании и распространении вредоносной программы для компьютера.
Прикубанский районный суд Краснодара признал виновным жителя Самарской области в создании и распространении вредоносной программы для компьютера.
В суде установили, что 42-летний мужчина приехал в Краснодар с целью заработка. Он разместил в интернете объявления об оказании услуг программиста. На одно из них откликнулся гражданин, который попросил его сделать вредоносное программное обеспечение за деньги. Хакер согласился.
— За эту работу он получил денежное вознаграждение в размере 6800 рублей, — рассказали «Комсомольской правде -Кубань» в
Известно, что созданная им программа умеет уничтожать и блокировать информацию на компьютере, а также позволяет нейтрализовать антивирусы и незаконно получать данные.
Обвиняемого задержали сотрудники ФСБ.
На данный момент мужчина осужден к 1 году и 3 месяцам лишения свободы в