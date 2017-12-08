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16:04 (мск), источник: Комсомольская правда

Прокурора Безенчукского района задержали при получении взятки

Прокурор Безенчукского района Андрей Павлов попался в поличным на взятке. При получении денег его задержали силовики. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Источник: Reuters

От кого Павлов получил деньги, не уточняется. Неизвестна и сумма взятки.

Кроме того, надзорное ведомство опровергает, что задержанный прокурор родственник заместителя прокурора области Алексея Павлова.

— Информация, распространяемая в ряде источников, о возможных родственных связях задержанного с заместителем прокурора области Алексеем Павловым, не соответствует действительности, — уточняется в сообщении.

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