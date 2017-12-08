Прокурора Безенчукского района задержали при получении взятки
Прокурор Безенчукского района Андрей Павлов попался в поличным на взятке. При получении денег его задержали силовики. Об этом сообщили в
Прокурор Безенчукского района Андрей Павлов попался в поличным на взятке. При получении денег его задержали силовики. Об этом сообщили в
От кого Павлов получил деньги, не уточняется. Неизвестна и сумма взятки.
Кроме того, надзорное ведомство опровергает, что задержанный прокурор родственник заместителя прокурора области Алексея Павлова.
— Информация, распространяемая в ряде источников, о возможных родственных связях задержанного с заместителем прокурора области Алексеем Павловым, не соответствует действительности, — уточняется в сообщении.