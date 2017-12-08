Под Волгоградом пенсионерка погибла под колесами школьного автобуса
Полиция Калачевского района устанавливает обстоятельства гибели пожилой женщины под колесами школьного автобуса, зарегистрированной утром пятницы, 8 декабря, в поселке Береславка.
Полиция Калачевского района устанавливает обстоятельства гибели пожилой женщины под колесами школьного автобуса, зарегистрированной утром пятницы, 8 декабря, в поселке Береславка.
Как рассказали «КП-Волгоград» в
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