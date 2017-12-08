Под Волгоградом пенсионерка погибла под колесами школьного автобуса

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, трагедия произошла около 8:00. Водитель школьного автобуса как обычно пришел в гараж, завел мотор автомобиля, прогрел и начал задним ходом выезжать из гаража. В этот же самый момент мимо ворот проходила 90-летняя пенсионерка.