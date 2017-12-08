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16:06 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Волгоградом пенсионерка погибла под колесами школьного автобуса

Полиция Калачевского района устанавливает обстоятельства гибели пожилой женщины под колесами школьного автобуса, зарегистрированной утром пятницы, 8 декабря, в поселке Береславка.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, трагедия произошла около 8:00. Водитель школьного автобуса как обычно пришел в гараж, завел мотор автомобиля, прогрел и начал задним ходом выезжать из гаража. В этот же самый момент мимо ворот проходила 90-летняя пенсионерка.

Несчастная женщина попала в мертвую зону транспортного средства. Водитель понял, что сбил кого-то только после того, как ему начали кричать свидетели аварии. От полученных травм женщина скончалась на месте ДТП. Точные причины аварии предстоит установить сотрудникам дорожной полиции.

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