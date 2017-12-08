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19:23 (мск), источник: Zakon.kz

Военнослужащий совершил убийство в воинской части

Его приговорили к трем годам лишения свободы.

Военнослужащий совершил убийство в воинской части, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Военного Суда.

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В военном суде Акмолинского гарнизона рассмотрено уголовное дело в отношении военнослужащего, обвиняемого в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 466 УК РК (Вождение транспортной машины лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения) и ч.4 ст. 440 УК РК (Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, при отсутствии между ними отношений подчиненности, выразившееся причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека).

Судом установлено, что военнослужащий, будучи в нетрезвом состоянии, управляя автомашиной марки «Камаз», приехал до месторасположения воинской части 44813, где продолжил распивать спиртные напитки с другим военнослужащим на территории воинской части.

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Во время распития алкоголя между военнослужащими возникла ссора, переросшая в обоюдную драку, в ходе которой подсудимый ударил военнослужащего в лицевую часть, тем самым нанеся тяжкий вред здоровью. В тот же день от последствий нанесенных ударов военнослужащий скончался.

Приговором суда военнослужащий признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст.ст. 466 ч.1 и 440 ч.4 УК РК. На основании ст. 55 ч. 4 ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года, с лишением права управлять автотранспортом на 2 (два) года.

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