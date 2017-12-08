«Мираторг» выявил вирус АЧС на своей площадке в Белгородской области
Производитель свинины «Мираторг» выявил вирус АЧС на своей площадке в Белгородской области, сообщает компания.
Производитель свинины «Мираторг» выявил вирус АЧС на своей площадке в Белгородской области, сообщает компания.
«АПХ ''Мираторг''… сообщает о выявлении вируса африканской чумы свиней (АЧС) на откормочной площадке ''Ивица-2'' в Корочанском районе Белгородской области — диагноз установлен собственной лабораторией, образцы биоматериала отправлены для анализа в государственную лабораторию», — говорится в сообщении.
«Мираторг» отмечает, что в рамках установленной нормативными актами процедуры создан оперативный штаб, а на площадке с поголовьем в 22 тыс. голов введен карантин для исключения дальнейшего распространения заболевания. Холдинг также поддерживает постоянный контакт с Государственной ветеринарной службой, Россельхознадзором и другими официальными органами. Компания также начала внутреннее расследование с целью установить причины заражения площадки.
АЧС распространена исключительно среди животных и не представляет опасности для человека. В случае подтверждения диагноза, все поголовье свиней на откормочной площадке подлежит уничтожению.
Компания также сообщает, что уже уведомила страховые компании о событии и начал процесс определения возможного ущерба в рамках действующего договора страхования.