«Мираторг» выявил вирус АЧС на своей площадке в Белгородской области

«АПХ ''Мираторг''… сообщает о выявлении вируса африканской чумы свиней (АЧС) на откормочной площадке ''Ивица-2'' в Корочанском районе Белгородской области — диагноз установлен собственной лабораторией, образцы биоматериала отправлены для анализа в государственную лабораторию», — говорится в сообщении.

«Мираторг» отмечает, что в рамках установленной нормативными актами процедуры создан оперативный штаб, а на площадке с поголовьем в 22 тыс. голов введен карантин для исключения дальнейшего распространения заболевания. Холдинг также поддерживает постоянный контакт с Государственной ветеринарной службой, Россельхознадзором и другими официальными органами. Компания также начала внутреннее расследование с целью установить причины заражения площадки.