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15:46 (мск), источник: УралПолит.ру

В сильный снегопад люди погибли в ДТП на уральской трассе

НЕВЬЯНСК, 8 декабря, ИА УралПолит.Ru. Сложная из-за снегопада дорожная обстановка в Свердловской области привела к гибели людей.

«УралПолит.Ru» писал, что Из-за плохой видимости уже появились первые пострадавшие. Под Екатеринбургом случилась массовая авария — столкнулись машина «скорой помощи», четыре большегруза и пять легковушек.

В машину «скорой помощи» врезались Lada Priora и тягач с полуприцепом. От сильного удара карета медиков сильно повреждена. По данным службы спасения «Сова», в аварии пострадали фельдшер, пациент и его сопровождающий.

ДТП, о котором идет речь, произошло 8 декабря около 10.00 на 66-м километре автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил возле города Невьянска, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

По предварительным данным, в сильный снегопад водитель автомобиля «Шкода Октавия» не справился с управлением, слетел с дороги в кювет, и машина опрокинулась.

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«В результате аварии 32-летний водитель и пассажир, мужчина 1977 года рождения, находившийся в центре заднего пассажирского сидения и не пристегнутый ремнем безопасности, скончались на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Два пассажира, которые также находились сзади, но были пристегнуты, различные травмы. Они госпитализированы в центральную больницу города Невьянска.

Инспекторами ГИБДД установлено, что хотя на иномарке и были установлены зимние шины, они находились в состоянии крайней степени изношенности.

Также выявлены недостатки зимнего содержания дороги, информирует Госавтоинспекция.

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