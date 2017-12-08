В сильный снегопад люди погибли в ДТП на уральской трассе
НЕВЬЯНСК, 8 декабря, ИА УралПолит.Ru. Сложная
НЕВЬЯНСК, 8 декабря, ИА УралПолит.Ru. Сложная
«УралПолит.Ru» писал, что
В машину «скорой помощи» врезались Lada Priora и тягач с полуприцепом. От сильного удара карета медиков сильно повреждена. По данным службы спасения «Сова», в аварии пострадали фельдшер, пациент и его сопровождающий.
ДТП, о котором идет речь, произошло 8 декабря около 10.00 на 66-м километре автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил возле города Невьянска, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
По предварительным данным, в сильный снегопад водитель автомобиля «Шкода Октавия» не справился с управлением, слетел с дороги в кювет, и машина опрокинулась.
«В результате аварии 32-летний водитель и пассажир, мужчина 1977 года рождения, находившийся в центре заднего пассажирского сидения и не пристегнутый ремнем безопасности, скончались на месте происшествия», — говорится в сообщении.
Два пассажира, которые также находились сзади, но были пристегнуты, различные травмы. Они госпитализированы в центральную больницу города Невьянска.
Инспекторами ГИБДД установлено, что хотя на иномарке и были установлены зимние шины, они находились в состоянии крайней степени изношенности.
Также выявлены недостатки зимнего содержания дороги, информирует Госавтоинспекция.