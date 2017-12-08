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15:40 (мск), источник: РИА Новости

Названа причина ДТП с рейсовым автобусом в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек — РИА Новости. Водитель рейсового автобуса пригородного сообщения, который опрокинулся в районе села Каштановое в Симферопольском районе Крыма, не справился с управлением, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС РФ.

Источник: РИА "Новости"

Авария произошла около полудня пятницы. Автобус опрокинулся на бок. В результате ДТП пострадали семь человек, они были доставлены в больницу. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Детей среди пострадавших нет.

«По прибытии на место происшествия стало известно, что водитель автобуса “ПАЗ”, который следовал по маршруту автостанция “Западная” города Симферополь до села Кизиловое, не справился с управлением и совершил опрокидывание автобуса в кювет», — говорится в сообщении.

Сообщается, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, с ними работает психолог.

В ликвидации последствий аварии задействованы 20 человек и 6 единиц техники.

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