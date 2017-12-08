Названа причина ДТП с рейсовым автобусом в Крыму

Источник: РИА "Новости"

Авария произошла около полудня пятницы. Автобус опрокинулся на бок. В результате ДТП пострадали семь человек, они были доставлены в больницу. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Детей среди пострадавших нет.

«По прибытии на место происшествия стало известно, что водитель автобуса “ПАЗ”, который следовал по маршруту автостанция “Западная” города Симферополь до села Кизиловое, не справился с управлением и совершил опрокидывание автобуса в кювет», — говорится в сообщении.

Сообщается, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, с ними работает психолог.