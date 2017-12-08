СК возбудил уголовное дело по факту смертельной аварии под Пружанами

Источник: Sputnik.by

Смертельное ДТП произошло в Пружанском районе 7 декабря около 10-ти часов, когда 41-летняя местная жительница за рулем легкового автомобиля Mazda выехала из деревни Павлово на дорогу Гродно —Ружаны — Ивацевичи, где и произошло столкновение с автомобилем МАЗ. Грузовиком управлял 26-летний житель Пружанского района.

«В результате ДТП водитель автомобиля Mazda скончалась на месте происшествия, а ее дочь 1997 года рождения, находившаяся в автомобиле в качестве пассажира, получила телесные повреждения, с которыми была госпитализирована», — рассказал Иванюк.

По данному факту Пружанским районным отделом СК возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь). Назначены автотехническая, судебно-медицинская и транспортно-трасологическая экспертизы.

Допрошены свидетели, сейчас устанавливаются причины произошедшего, добавил представитель СК.