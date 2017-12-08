Ученики и педагоги школы на Урале госпитализированы из-за отравления неизвестным веществом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Тринадцать учеников и двое педагогов одной из школ Ревды (Свердловская область) доставлены в больницу из-за отравления неизвестным распыленным веществом, семь из них госпитализированы. По данному факту прокуратура города Ревды проводит проверку, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе областной прокуратуры.

«Предварительно, причиной стало отравление неизвестным распыленным веществом. Из больницы поступило сообщение о том, что семерых [пострадавших] оставили в стационаре, остальные дети отправлены на амбулаторное лечение. Госпитализированные находятся в состоянии средней тяжести. Прокуратура города Ревды проводит проверку по данному факту, выясняются причины произошедшего», — сказали в пресс- службе.

Как уточнил руководитель пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, всего в больницу были доставлены 15 человек — 13 учеников ревдинской школы и двое педагогов. «Сейчас на место ЧП выехала усиленная следственно-оперативная группа территориального ОВД, работают наиболее опытные сотрудники полиции из службы по делам несовершеннолетних. Сведения о том, что дети отравились курительными смесями, пока не нашли подтверждения. Специалисты склонны считать, что во время линейки кто-то выпустил струю вещества, точный тип которого устанавливается», — сказал Горелых.