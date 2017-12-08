Ученики и педагоги школы на Урале госпитализированы из-за отравления неизвестным веществом
Госпитализированные находятся в состоянии средней тяжести, тип распыленного вещества устанавливается.
Госпитализированные находятся в состоянии средней тяжести, тип распыленного вещества устанавливается.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Тринадцать учеников и двое педагогов одной из школ Ревды (Свердловская область) доставлены в больницу
«Предварительно, причиной стало отравление неизвестным распыленным веществом. Из больницы поступило сообщение о том, что семерых [пострадавших] оставили в стационаре, остальные дети отправлены на амбулаторное лечение. Госпитализированные находятся в состоянии средней тяжести. Прокуратура города Ревды проводит проверку по данному факту, выясняются причины произошедшего», — сказали в пресс- службе.
Как уточнил руководитель
По данным областной прокуратуры, сегодня во время общешкольной линейки у учеников 5−9 классов средней общеобразовательной школы № 29 города Ревды отмечалось потеря сознания, головокружение и тошнота.