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15:44 (мск), источник: Интерфакс

«Гринпис» не поверил выводам комиссии «Росатома» о причинах выброса рутения-106

Ранее специалисты пришли к выводу, что источником утечки, скорее всего, был сгоревший спутник.

Источник: AP 2017

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU — В «Гринпис России» недовольны выводами комиссии «Росатома» по поводу причин утечки изотопа рутения-106 и требуют дополнительного независимого расследования.

«Гринпис России» запустил петицию, в которой требует провести полноценную проверку по выбросу рутения-106 в воздух на территории Российской Федерации с привлечением независимых специалистов и представителей общественности, — говорится в сообщении пресс-службы «Гринпис России», поступившем в «Интерфакс» в пятницу.

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По мнению экологов, вывод о том, что к выбросу рутения могло привести падение спутника, несостоятелен — «подобные инциденты не могут произойти незаметно», говорится в релизе. В организации считают, что причина попадания радиоактивных изотопов в атмосферу «по-прежнему неизвестна», хотя с момента сбора проб прошло уже больше двух месяцев.

«Гринпис России» считает, что инцидент должен быть расследован, для того чтобы в дальнейшем это не привело к ещё более серьёзным последствиям и сокрытию значимой информации, — говорится в релизе.

Ранее созданная ГК «Росатом» межведомственная комиссия пришла к выводу, что источник изотопа рутений-106, обнаруженного в атмосфере в сентябре-октябре, мог находиться на борту искусственного спутника. Комиссия решила, что выброс рутения-106 не может быть связан с деятельностью АЭС, поскольку на АЭС в результате деления урана рутений-106 как продукт деления присутствует только в смеси с другими изотопами.

По данным МАГАТЭ, в конце сентября — начале октября рутений-106 обнаружили в атмосфере в ряде стран Европы. Немецкое ведомство по радиационной защите полагает, что источник выброса с высокой вероятностью находился на Южном Урале. При этом Ростехнадзор не выявил радиационных нарушений на ФГУП «ПО Маяк» (Озерск, Челябинская область, входит в ГК «Росатом»).

Рутений-106 — техногенный радионуклид, в нормальных условиях в окружающей среде отсутствует, так что даже небольшие его концентрации говорят об аварийном выбросе.

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