Снегопад в Магнитогорске привел к лобовому ДТП
Трое пострадавших.
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Трое пострадавших.
Вечером 7 декабря в Магнитогорске на улице Сельской
Как рассказали «Уралинформбюро» в отделении пропаганды УГИБДД по Челябинской области, 47-летний водитель Daewoo Nexia не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где ехала еще одна Daewoo Nexia.
Пострадали два пассажира первого авто — молодые люди 21 и 22 лет, а также пассажир второй машины — 16-летний подросток.