В Крыму задержали начальника антикоррупционного отдела полиции

Источник: РИА "Новости"

Нападение произошло вечером 28 ноября на одной из улиц Алушты. Потерпевший доставлен в больницу, где ему была оказана медицинская помощь. Дело возбуждено о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

«В ходе расследования уголовного дела совместно с оперативными сотрудниками ФСБ и МВД исполнители нападения были задержаны на территории города Москвы, после чего доставлены в Крым. Кроме этого также установлен заказчик преступления, им оказался начальник отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по городу Алушта», — сообщили в пресс-службе.

По версии следствия, полицейский, желая помешать законной деятельности руководителя следственного отдела, решил совершить его убийство, и нанял для этого двоих мужчин, пообещав денежное вознаграждение.