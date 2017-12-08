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15:45 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму задержали начальника антикоррупционного отдела полиции

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Начальника антикоррупционного отдела полиции задержали по подозрению в организации нападения на сотрудника Следственного комитета в Крыму, предполагаемые исполнители также задержаны, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по республике.

Источник: РИА "Новости"

Нападение произошло вечером 28 ноября на одной из улиц Алушты. Потерпевший доставлен в больницу, где ему была оказана медицинская помощь. Дело возбуждено о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

«В ходе расследования уголовного дела совместно с оперативными сотрудниками ФСБ и МВД исполнители нападения были задержаны на территории города Москвы, после чего доставлены в Крым. Кроме этого также установлен заказчик преступления, им оказался начальник отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по городу Алушта», — сообщили в пресс-службе.

По версии следствия, полицейский, желая помешать законной деятельности руководителя следственного отдела, решил совершить его убийство, и нанял для этого двоих мужчин, пообещав денежное вознаграждение.

Организатору и исполнителям уже предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного статьей 295 УК РФ (посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование, в целях воспрепятствования законной деятельности при производстве предварительного расследования, а также из мести за такую деятельность). Судом обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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