В Актау скончался посетитель ЦОНа

6 декабря житель Актау при входе в один из городских Центров обслуживания населения потерял сознание, а позже умер, сообщает Zakon.kz со ссылкой на «Ладу».

«Работники скорой помощи, прибывшие через четыре минуты после вызова сотрудниками ЦОНа, полчаса пытались реанимировать 69-летнего гражданина. Однако спасти его не удалось. Посетитель пришел в ЦОН вместе с дочерью. По ее словам, отец имел проблемы со здоровьем и несколько лет назад перенес операцию на сердце», — рассказали в пресс-службе центра.