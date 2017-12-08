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15:46 (мск), источник: Zakon.kz

В Актау скончался посетитель ЦОНа

У мужчины были проблемы со здоровьем, несколько лет назад он перенес операцию на сердце.

Источник: Zakon.kz

6 декабря житель Актау при входе в один из городских Центров обслуживания населения потерял сознание, а позже умер, сообщает Zakon.kz со ссылкой на «Ладу».

«Работники скорой помощи, прибывшие через четыре минуты после вызова сотрудниками ЦОНа, полчаса пытались реанимировать 69-летнего гражданина. Однако спасти его не удалось. Посетитель пришел в ЦОН вместе с дочерью. По ее словам, отец имел проблемы со здоровьем и несколько лет назад перенес операцию на сердце», — рассказали в пресс-службе центра.

В Государственной корпорации «Правительство для граждан» соболезнуют родным и близким умершего.

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