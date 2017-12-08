В России задержали инсценировавшего свою смерть казахстанца

По информации пресс-службы Комитета государственных доходов (КГД) Министерства финансов РК, 29 сентября этого года в городе Воронеж сотрудниками Службы экономических расследований (СЭР) КГД, при содействии правоохранительных органов России, был задержан гражданин Казахстана Д. Лакомкин.

Казахстанец скрывался от следствия за совершение уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности. Примечательным в этом деле является то, что Д. Лакомкин в сентябре 2016 года инсценировал собственную смерть на территории России и был признан умершим.