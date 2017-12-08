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16:27 (мск), источник: РИА Крым

На сбившего восьмерых подростков экс-милиционера завели дело о хулиганстве

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек — РИА Новости Крым. Следственный отдел по Красноперекопску Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым возбудил уголовное дело в отношении 45-летнего местного жителя, который в состоянии опьянения сбил группу подростков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем, из хулиганских побуждений совершил наезд на следовавших пешком по обочине вдоль дороги несовершеннолетних. В результате чего восьмерым подросткам были причинены различные телесные повреждения, с которыми они были доставлены в лечебное учреждения для оказания медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Как сообщал сайт РИА Новости Крым, 2 декабря в селе Братское Красноперекопского района водитель автомобиля ВАЗ-2106, находясь в состоянии алкогольного опьянения, наехал на восьмерых подростков. Четыре из них были госпитализированы, остальные получили врачебную помощь на месте.

Виновник ДТП ранее проходил службу в органах внутренних дел Украины и был уволен в период службы в украинской милиции.

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