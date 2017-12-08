На сбившего восьмерых подростков экс-милиционера завели дело о хулиганстве

Источник: РИА "Новости"

«Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем, из хулиганских побуждений совершил наезд на следовавших пешком по обочине вдоль дороги несовершеннолетних. В результате чего восьмерым подросткам были причинены различные телесные повреждения, с которыми они были доставлены в лечебное учреждения для оказания медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Как сообщал сайт РИА Новости Крым, 2 декабря в селе Братское Красноперекопского района водитель автомобиля ВАЗ-2106, находясь в состоянии алкогольного опьянения, наехал на восьмерых подростков. Четыре из них были госпитализированы, остальные получили врачебную помощь на месте.