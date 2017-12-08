Авторынок захлестнул новый вид мошенничества

Вот только современные реалии заставили активизироваться и аферистов. С некоторых пор появилось много заманчивых предложений по новым автомобилям прямиком из российских автосалонов. Причем парадокс: при одинаковом наборе документов стоят они намного дешевле, чем даже у официальных дилеров. В чем подвох?

Новая схема обмана доверчивых покупателей проста. Ушлый делец в России покупает новенький автомобиль в кредит на подставных лиц. В качестве залога банку остается сам предмет сделки. Однако закредитованное транспортное средство быстро продается «своим», перегоняется в нашу страну и здесь уже начинает «новую жизнь» — ставится, а затем снимается с учета для дальнейшей перепродажи. Что в итоге? На рынке появляется «чистое», со всеми документами, новенькое авто с минимальным пробегом. И цена его ощутимо ниже средней. Разумеется, желающих обзавестись дешевой машиной немало. Ведь им даже невдомек, какой ссудный «прицеп» тянется за иномаркой.

Вообще, по информации отвечающих за залоговый легковой автотранспорт специалистов российских банков, ГИБДД может отказать в перерегистрации числящегося в залоге автомобиля. Но делать это вовсе не обязана. Из-за законодательных нестыковок решение отдается на откуп конкретным сотрудникам полиции. Если же машину все же перерегистрировали на нового владельца, уже он попадает в зону риска. Ведь именно на него как владельца имущества по правилам банка переходит залог. И ему, в теории, придется ценой своего имущества добросовестно проводить платежи по кредиту. Ну, а дальше процедура стандартная: как только оплаты прекращаются (а они прекратятся так или иначе — заваривший всю кашу мошенник вряд ли продолжит погашать кредит, а новый владелец, как говорится, ни сном ни духом), банк обращается в суд. Решение одно — наложение ареста на транспортное средство и шаги по его возврату фактическому владельцу — банку. Дальше возможны разные сценарии, хотя и с одной невеселой развязкой. Если судебные приставы не могут найти залоговое имущество по адресу регистрации плательщика, оно объявляется в розыск. Дело нередко передается коллекторам. Но это на территории Российской Федерации.

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В нашей стране изъятие за долги имущества — прерогатива управления принудительного исполнения Министерства юстиции. Новому владельцу авто, нужно сказать, не позавидуешь. Обнаружив машину, ее доставят на штрафстоянку и оперативно передадут российским коллегам. Причем шансы «засветить» транспортное средство значительно увеличиваются при каждом пересечении границы, перерегистрации и прочих активных действиях с проблемным имуществом. В итоге честный, но чересчур доверчивый покупатель, польстившийся на нереальную дешевизну, лишится не только авто, но и заплаченных за него денег. Шансы «отбить» машину через суд почти равны нулю. Дело в том, что в соответствии с Кишиневской конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях, участником которой является и наша страна, белорусские суды не вправе оспаривать или не признавать законность решений судов сопредельной страны.

Сотрудники межрайонного регистрационного отдела ГАИ подтверждают, что рассчитывать на хороший исход такой мошеннической схемы покупателю не стоит. И лишь могут дать несколько советов, как не попасть в сети аферистов. Главное, очень тщательно проверять «чистоту» машины, выставленной на продажу значительно ниже среднерыночной стоимости. Нужно реально смотреть на вещи и задаваться вопросом: почему у перекупа новое авто стоит на тысячи долларов дешевле, чем у официального дилера? А еще перед сделкой наводить справки о товаре.

Вообще, описанный вид автомошенничества далеко не новый и в разных странах проворачивается годами. В Западной Европе для него даже существует название — «итальянская схема». Но наша страна с такими масштабами жульничества столкнулась впервые. Сегодня речь идет уже о десятках пострадавших. Некоторые из них собираются в группы и готовят обращения в прокуратуру. Впрочем, желающие сэкономить продолжают попадаться в сети преступников. Кто может заподозрить неладное, если автомобиль легко проходит все проверки по линии ГАИ, без проблем снимается и ставится обратно на учет? В такой видимости «чистоты» и состоит одна из лазеек, которыми активно пользуются нечистые на руку перекупы. Дело в том, что в нашей стране машину, купленную в кредит, можно снимать с учета и переоформлять на другого владельца. Исключение — для транспортных средств, находящихся в розыске. В МРО такая информация проверяется. Если пригнанная из России машина не успела стать камнем преткновения между банком и кредитополучателем, она для нашей милиции остается «невидимкой». Старший инспектор по розыску УГАИ ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Ткачев говорит, что сотрудники ГАИ не могут определить, находится ли машина в залоге — нет соответствующих баз данных:

— В 2012 году прекратил свое действие Закон «О залоге». Одно из последствий — с тех пор подобные сведения в базы транспортных средств не вносятся. Что касается залога на территории Российской Федерации, подобных сведений у нашей милиции также нет.

После волны скандалов аферисты залегли на дно. Мониторинг специализированных торговых интернет-площадок показал, что подозрительно заманчивые машины сняты с продажи. Указанные в объявлениях телефоны не отвечают. Но «запаленный» товар неминуемо появится снова, ведь надолго «подвисшая» машина — трагедия для перекупа. По каким схемам они будут торговаться, пока не известно. А потому лучше быть осторожнее.

БУДЬ В КУРСЕ.

Лучше перестраховаться и изучить историю машины самостоятельно. Обычная «пробивка» VIN-номера ничего не покажет, как-никак, предмет торга не угонялся, с помощью него не совершались преступления. Единственная ахиллесова пята для мошенника-«итальянца» — сведения в Федеральном реестре уведомлений о залоге движимого имущества. Реестр находится в свободном доступе, и узнать, является ли машина предметом залога, можно за считанные минуты.