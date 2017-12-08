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17:38 (мск), источник: Комсомольская правда

Трехлетний мальчик случайно поджег квартиру в Нижнем Новгороде

Пожар произошел на улице Зайцева в Сормовском районе.

Трехлетний мальчик стал виновником крупного пожара в многоквартирном жилом доме на улице Зайцева в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сообщение о пожаре поступило 7 декабря в 20:35. Пожар заметили слишком поздно, поэтому на момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений уже наблюдалось сильное задымление. Пожарные спасли троих жильцов из соседних квартир и эвакуировали по лестничным маршам 31 человека.

Причиной пожара стала детская шалость трехлетнего мальчика. Пока его мама в соседней комнате помогала трем старшим детям сделать уроки, малыш где-то раздобыл зажигалку и случайно поджег свою кроватку. Мама, увидев это, попыталась самостоятельно потушить огонь, но ей это не удалось. Тогда она закрыла окна и двери, вывела детей на лестничную площадку и сообщила соседям о пожаре. Те, в свою очередь, вызвали пожарную охрану.

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