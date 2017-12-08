Трехлетний мальчик случайно поджег квартиру в Нижнем Новгороде

Трехлетний мальчик стал виновником крупного пожара в многоквартирном жилом доме на улице Зайцева в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сообщение о пожаре поступило 7 декабря в 20:35. Пожар заметили слишком поздно, поэтому на момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений уже наблюдалось сильное задымление. Пожарные спасли троих жильцов из соседних квартир и эвакуировали по лестничным маршам 31 человека.