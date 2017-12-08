Трехлетний мальчик случайно поджег квартиру в Нижнем Новгороде
Пожар произошел на улице Зайцева в Сормовском районе.
Пожар произошел на улице Зайцева в Сормовском районе.
Трехлетний мальчик стал виновником крупного пожара в многоквартирном жилом доме на улице Зайцева в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает
Сообщение о пожаре поступило 7 декабря в 20:35. Пожар заметили слишком поздно, поэтому на момент прибытия первых
Причиной пожара стала детская шалость трехлетнего мальчика. Пока его мама в соседней комнате помогала трем старшим детям сделать уроки, малыш