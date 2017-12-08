По дороге из Санкт-Петербурга в Воронеж пропала фура с круассанами

По сведениям «Вести-Воронеж», в большегрузном автомобиле перевозили круассаны и кексы. С заявлением о хищении груза в полицию обратился региональный гендиректор компании по производству снеков.

По данным полиции, грузовик с выпечкой выехал с завода в Красном селе в Воронеж ещё 28 ноября. До места назначения он так и не доехал. Материальный ущерб оценили в 800 тыс. рублей. По сведениям «Piter.TV», сотрудники завода подозревают в хищении владельца тягача водителя.