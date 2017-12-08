В Казани 8 лидеров террористической организации получили 145 лет колонии

Так, суд назначил 36-летнему Азату Адиеву 19 лет колонии строгого режима, 29-летнему Асгату Хафизову — 19 лет и 2 месяца колонии строгого режима, 28-летнему Радику Зарипову — 16 лет колонии особого режима, 40-летнего Альберта Валиуллина суд постановил лишить звания народного артиста и приговорил к 18 годам колонии строгого режима, 24-летнего Тимура Узбекова суд приговорил к 18 годам, 27-летнего Ленара Саитова — к 19 годам, 26-летнего Рузиля Давлетшина — к 18 годам и 6 месяцам и 28-летнего Павела Хевронина — к 18 годам. Все они будут отбывать наказание в колонии строго режима.