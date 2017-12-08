Четыре тысячи единиц нелегального оружия уничтожили на Кубани

— Также на утилизацию путем переплавки на местном металлургическом заводе отправляется непригодное для использования табельное оружие, ранее состоящее на учете в ГУ МВД России по Краснодарскому краю, — сообщила Мария Пирогова, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сдав оружие добровольно, можно не только избежать уголовной ответственности, но и заработать. В среднем от 1,5 до 5 тысяч рублей. Каждый сданный патрон добавит еще 20 рублей, за мины и гранаты выплатят по 2 тысячи рублей, а 10 граммов взрывчатки — это 100 рублей. Если же полицейские сами найдут боеприпасы, то вместо вознаграждения — конфискация и тюремный срок до 4 лет.