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18:32 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Четыре тысячи единиц нелегального оружия уничтожили на Кубани

И еще почти три десятка килограммов взрывчатки — это урожай только за полгода.

За 6 месяцев текущего года утилизировано около 4 000 единиц оружия, более 8 000 боеприпасов и около 29 килограммов взрывчатых веществ.

— Также на утилизацию путем переплавки на местном металлургическом заводе отправляется непригодное для использования табельное оружие, ранее состоящее на учете в ГУ МВД России по Краснодарскому краю, — сообщила Мария Пирогова, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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Сдав оружие добровольно, можно не только избежать уголовной ответственности, но и заработать. В среднем от 1,5 до 5 тысяч рублей. Каждый сданный патрон добавит еще 20 рублей, за мины и гранаты выплатят по 2 тысячи рублей, а 10 граммов взрывчатки — это 100 рублей. Если же полицейские сами найдут боеприпасы, то вместо вознаграждения — конфискация и тюремный срок до 4 лет.

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