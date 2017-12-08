Автоцистерна врезалась в фуру на подъезде к Воронежу
В районе села Ямное на воронежской трассе автоцистерна врезалась в большегруз. Авария произошла сегодня днем, 8 декабря.
В районе села Ямное на воронежской трассе автоцистерна врезалась в большегруз. Авария произошла сегодня днем, 8 декабря.
ДТП случилось в Рамонском районе напротив
В комментариях к опубликованным фотографиям воронежцы отметили, что данный участок трассы особенно опасен для пешеходов. По мнению некоторых пользователей, решить проблему мог бы надземный пешеходный переход.