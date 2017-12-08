Автоцистерна врезалась в фуру на подъезде к Воронежу

ДТП случилось в Рамонском районе напротив сити-парка «Град». По данным автоинспекторов, около 15 часов КамАЗ с прицепом-цистерной врезался в едущий впереди большегруз «Вольво». Судя по снимкам, опубликованным очевидцами в соцсети «Вконтакте», у автоцистерны серьезно повреждена кабина, выбиты лобовые стекла. К счастью, никто не пострадал. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.