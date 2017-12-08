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18:02 (мск), источник: 36on.ru

Автоцистерна врезалась в фуру на подъезде к Воронежу

В районе села Ямное на воронежской трассе автоцистерна врезалась в большегруз. Авария произошла сегодня днем, 8 декабря.

ДТП случилось в Рамонском районе напротив сити-парка «Град». По данным автоинспекторов, около 15 часов КамАЗ с прицепом-цистерной врезался в едущий впереди большегруз «Вольво». Судя по снимкам, опубликованным очевидцами в соцсети «Вконтакте», у автоцистерны серьезно повреждена кабина, выбиты лобовые стекла. К счастью, никто не пострадал. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

В комментариях к опубликованным фотографиям воронежцы отметили, что данный участок трассы особенно опасен для пешеходов. По мнению некоторых пользователей, решить проблему мог бы надземный пешеходный переход.

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