В Калининграде судебный пристав пытался присвоить авто умершего должника

Теперь уже бывший судебный пристав на момент совершения преступления проработал в отделе всего 9 месяцев. Использовать свое рабочее положение он решил, чтобы заполучить автомобиль «Mersedes S320L» 1995 года выпуска, который принадлежал должнику, умершему в 2014 году. Однако его попытки незаконно получить авто были раскрыты.

«Суд признал бывшего сотрудника ССП виновным в мошенничестве и приговорил его к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года 6 месяцев. В это время он не может менять место жительства без уведомления специализированного органа, осуществляющего исправление осужденного», — сообщили в пресс-службе ССП.